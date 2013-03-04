ООО "Вольтс Групп" инвестировало в расширение производства в Петербурге

Предприятие основала новую площадку на улице Степана Разина, производительность которой превысит 1 тыс. устройств в год вместо текущих 350-600 единиц.

Представители ООО "Вольтс Групп", которое специализируется на производстве накопителей электроэнергии в Северной столице, заявили о расширении производства. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Предприятие основала новую площадку на улице Степана Разина, производительность которой превысит 1 тыс. устройств в год вместо текущих 350-600 единиц. Помимо самого завода, в состав комплекса входят склад, сборочные и испытательные пункты, также пункты упаковки и заготовки.

Отметим, что сейчас производительность компании составляет 30–50 накопителей ежемесячно. Средняя стоимость производства составляет 1 млн рублей. Точный объём инвестиций не указывается, однако аналитики полагают, что их объём составляет от 150 до 500 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что режим простоя на заводе Hyundai в Петербурге продлен.

Фото: пресс-служба Volts