На Северном проспекте выкачали пять кубометров тряпок, приплывших от соседних больниц

В четверг, 13 февраля, у дома №7 на Северном проспекте петербургский "Водоканал" выкачал огромное скопление тряпок, грязи и жира. Большую часть засора составили медицинские отходы, приплывшие от соседних больниц и крупного жилого комплекса.

Избавить канализацию от внушительных "кукол" из мусора, ветоши и марли помогли мощные насосы на служебных автомобилях предприятия. Трубы также промыли от остатков грязи в несколько заходов. Как отметили в "Водоканале", с расположенными неподалеку учреждениями и жилкомплексами постоянно проводят разъяснительную беседу, но пациенты и жильцы продолжают сбрасывать в канализацию нерастворимые тяжелые отходы. "Тромбы" из тряпок, жира и ила на трубах могут привести к подтоплению подвалов домов.

Ранее мы писали, что в Петербурге планируют отремонтировать 10 фонтанов в 2020 году.

Фото: пресс-служба "Водоканала"