"Водоканал": сброс снега в канализацию может вызвать засор

Снежная масса не успевает таять в колодцах.

Петербургский "Водоканал" предупреждает в связи с грядущими снегопадами: сбрасывать в канализацию снег нельзя. Массы снега в колодцах могут привести к засорам и сбоям в работе канализационной системы.

Малые объемы снега растапливаются в колодцах сточными водами, температура которых около 16 градусов. Но крупные снежные глыбы не успевают растаять естественным путем, зато точно станут пробкой в трубе. К тому же, перепад температур может оббить трубы лишним льдом.

Случаи снежных засоров чаще всего фиксируется в старых районах Петербурга, где снег собирают вручную. Специалисты "Водоканала" не раз останавливали сотрудников ЖКС от сброса снега в колодцы. Горожан призывают сообщать о подобных ситуациях на горячую линию предприятия, ведь в нынешние зимы уже работают системы, позволяющие обрабатывать снег иным удобным способом. Речь идет о снегоплавильных и -приемных пунктах.

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Фото: Piter.TV