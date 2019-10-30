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Конец сезона: в Петербурге отключили последний фонтан

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В этом году петербуржцев и туристов радовали 58 фонтанов, в том числе 3 фонтанных комплекса.

В Петербурге завершился сезон работы фонтанов. В этом году петербуржцев и туристов радовали 58 фонтанов, в том числе 3 фонтанных комплекса. Самым последним отключили фонтан у Казанского собора.

Те фонтаны, которые сегодня выключили, мы демонтируем оборудование, перевезем на склад. Все оборудование будет разобрано и произведен текущий ремонт, чтобы весной мы могли без проблем запустить эти фонтаны вновь.

Олег Муртазин, начальник управления ГУП "Водоканал СПБ"

В этом сезоне четыре фонтана попали в программу реконструкции. Это фонтаны в Любашинском саду, в саду 30-летия Октября, "Сказки детства" и во дворе Дома Пеля. Следующий сезон фонтанов начнется в Петербурге в апреле.

Фото и видео: Piter.TV

Теги: казанская площадь, казанский собор, отключение фонтанов, сезон фонтанов спб, фонтаны
Категории: Картина дня, Репортажи, Лента новостей, Новости СПб, Районы Петербурга,

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