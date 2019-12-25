"Водоканал" реконструировал ливневую канализацию на Рыбинской улице

На данный момент на 8 из 17 участков, на которых происходят подтопления, модернизировали ливневую канализацию.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" реконструировал канализацию на одном из участков, на котором ранее постоянно происходили подтопления. Речь идет о перекрестке Рыбинской улице и набережной Обводного канала, сообщила пресс-служба предприятия.

Для выяснения причин проблем с водоотведением во время интенсивных дождей потребовалась работа водолазов, которые обследовали дно канала и выполнили ряд работ. Проблемный участок стал одним из 17 адресов плана по модернизации ливневой канализации. План разработали в 2019-м году после сильных ливней по поручению губернатора города.

На данный момент выполнены работы уже на 8 объектах. В июле в период дождей модернизация канализаций показала свою эффективность.

Ранее в "Водоканале" объяснили, из-за чего происходят подтопления.

Фото: Piter.TV