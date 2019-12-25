Объекты водоотведения в Петербурге построят и реконструируют в срок

В "Водоканале" также подготовили запасы необходимого оборудования и материалов.

Работы по строительству и реконструкции объектов водоотведения на "Водоканале" проведут в срок, об этом заявил гендиректор предприятия Александр Данилов в беседе с губернатором Александром Бегловым 22 апреля. График работ не сдвинется, несмотря на пандемию коронавируса.

Градоначальник попросил уделять особое внимание качественному холодному водоснабжению в период самоизоляции, когда большинство горожан сидят дома. Временно приостановленные мероприятия, такие как работа общественных туалетов и запуск фонтанов, в "Водоканале" готовы возобновить сразу же после выхода из неблагоприятной эпидемситуации в городе.

На самом предприятии перевели большую часть сотрудников на удаленную работу, а аварийные бригады и оперативно-технический персонал, оставшиеся на месте, ежедневно снабжаются средствами защиты и проверяют здоровье. Помещения проходят санитарную обработку. Кроме того, на предприятии сформировали запасы необходимых реагентов, материалов и оборудования, чтобы в сжатые сроки разрешать аварийные ситуации

Ранее мы рассказывали, что "Водоканал" временно отключил все общественные туалеты в Петербурге.

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