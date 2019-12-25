"Водоканал" временно отключил все общественные туалеты в Петербурге

Закрытые кабинки не принесут больших неудобств петербуржцам, которые находятся на самоизоляции или на работе.

Петербургский "Водоканал" временно отключил все городские общественные туалеты. Как сообщили в пресс-службе организации, такое решение приняли, чтобы противодействовать распространению коронавируса и минимизировать какие-либо контакты между людьми.

В "Водоканале" отметили, что приостановка оказания "туалетных" услуг не принесет петербуржцам неудобств, поскольку практически все горожане сидят дома или находятся на работе, где есть свои туалетные комнаты. В период самоизоляции сотрудники предприятия не теряли времени и провели полномасштабную обработку всех уличных кабин

По завершению пандемии уличные туалеты снова откроют, они находятся в исправном состоянии.

Ранее мы писали, что детское отделение онкоцентра в Песочном закрыли на карантин из-за маленького пациента с коронавирусом.

Фото: pixabay