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"Водоканал": петербуржцы смыли в унитаз ветви елки на новогодних праздниках
Сегодня, 19:22
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"Водоканал": петербуржцы смыли в унитаз ветви елки на новогодних праздниках

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Каждый третий засор - гигиенические салфетки, кошачий наполнитель, бытовой мусор, а также елочные игрушки, мишуру, ветки елки и даже салаты.

Петербуржцам назвали топ районов города, где было больше всего засоров за новогодние праздники. Об этом 26 января рассказали в пресс-службе "Водоканала". 

Так, жители Петроградского, Центрального и Выборгского районов Петербурга чаще устраивали засоры. По данным пресс-службы, количество засоров, которые были вызваны посторонними предметами, за первые восемь дней нового года составили 31 % от общего числа. Отмечается, что каждый третий засор - гигиенические салфетки, кошачий наполнитель, бытовой мусор, а также елочные игрушки, мишуру, ветки елки и даже салаты.

Ранее "Водоканал" назвал топ-10 адресов-нарушителей, которые чаще всего используют канализацию не по назначению.

Фото: Piter.tv
 

Теги: водоканал, засор, туалет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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