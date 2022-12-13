"Водоканал": петербуржцы смыли в унитаз ветви елки на новогодних праздниках

Каждый третий засор - гигиенические салфетки, кошачий наполнитель, бытовой мусор, а также елочные игрушки, мишуру, ветки елки и даже салаты.

Петербуржцам назвали топ районов города, где было больше всего засоров за новогодние праздники. Об этом 26 января рассказали в пресс-службе "Водоканала".

Так, жители Петроградского, Центрального и Выборгского районов Петербурга чаще устраивали засоры. По данным пресс-службы, количество засоров, которые были вызваны посторонними предметами, за первые восемь дней нового года составили 31 % от общего числа. Отмечается, что каждый третий засор - гигиенические салфетки, кошачий наполнитель, бытовой мусор, а также елочные игрушки, мишуру, ветки елки и даже салаты.

Ранее "Водоканал" назвал топ-10 адресов-нарушителей, которые чаще всего используют канализацию не по назначению.

Фото: Piter.tv

