"Водоканал" назвал самые пострадавшие от ливня районы региона

За два часа в городе выпал объем осадков, который в два раза превышает расчетное значение.

Вечером во вторник, 9 июня, с 17 до 20 часов вечера в разных районах прошли ливни с грозами, градом. Количество осадков составило 18 миллиметров, что в два раза превышает расчетное значение.

Интенсивность достигала 12 миллиметров за 20 минут. Сотрудники ведомства напомнили, что система канализации рассчитана на 7,2 миллиметра за 20 минут.

Больше всего осадков выпало в Пушкинском районе – 18,5 миллиметров, в Московском районе чуть меньше – 17,04, в Кировском – 12,09 миллиметров. В целом система водоотведения города справилась с приемом поступления ливневых стоков. Три головные станции аэрации работают в штатном режиме, 46 аварийных бригад круглосуточно работают в городе. Однако осадки все же вызвали подтопления и переполнение ливневых сетей в некоторых местах. Сейчас бригады работают на Парашютной улице на углу с улицей Репищева, на территории возле поликлиники №422 на улице Ленсовета, 54, на территории возле павильона метро "Автово", на проезжей части возле магазина "Лента" в Рыбацком.

Горячая линия "Водоконала": 305-09-09.

Ранее мы писали, что "Водоканал" подготовился к сильным дождям.

Фото: Piter.TV