Их концентрация в пробах достигала 80%.

"Водоканал" нашел в сточных водах города нефтяные растворители. Об этом информирует пресс-служба компании.

Так, эксперты обнаружили ряд полулетучих органических соединений. Их концентрация в пробах достигала 80%. Такие результаты могут быть, если химию в канализацию слили в чистом виде.

Это подтверждает наличие сброса запрещенных веществ в систему водоотведения города, что стало причиной возникновения неприятных запахов и, соответственно, жалоб от жителей заявили в компании

Отметим, что анализ всех проб проводили 3 лаборатории, а именно Центр гигиены и эпидемиологии, Центр экологической безопасности РАН и химико-аналитический центр "Арбитраж" НИИ имени Менделеева.

Напомним, что 17 октября, горожане пожаловались на едкий и неприятный запах в районе станции "Академическая".

Ранее мы сообщали о том, что смотровую площадку в "Лахта Центре" откроют через год

Фото:Pixabay