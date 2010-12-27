Смотровую площадку в "Лахта Центре" откроют через год

Обеъект будет рассчитан на 50 посетителей

Петербуржцы смогут подняться на смотровую площадку "Лахта Центра" не раньше, чем через год. Об этом рассказали в пресс-службе объекта.



Помимо архитектурной отделки на площадку еще необходимо завести высокотехнологичное оборудование. В пресс-службе сообщили, что на участке установят хорошую оптику, которая, а шаттл до обзорной площадки оснастят LED-панелями с цифровыми роликами, которые смогут создать ощущение аттракциона.



Напомним, что "Лахта" является самым большим небоскребом в Европе. Высота объекта составляет 462 метра. Смотровую площадку, рассчитанную на 50 посетителей, расположат на высоте 360 метров.



Ранее на Piter.TV: Метрострой прокомментировал сомнения Албина по поводу Фрунзенского радиуса

Фото: Лахта центр / официальный сайт.

