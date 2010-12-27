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Смотровую площадку в "Лахта Центре" откроют через год
Сегодня, 17:58
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Rybka123
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Смотровую площадку в "Лахта Центре" откроют через год

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Обеъект будет рассчитан на 50 посетителей

Петербуржцы смогут подняться на смотровую площадку "Лахта Центра" не раньше, чем через год. Об этом рассказали в пресс-службе объекта. 

Помимо архитектурной отделки на площадку еще необходимо завести высокотехнологичное оборудование. В пресс-службе сообщили, что на участке установят хорошую оптику, которая, а шаттл до обзорной площадки оснастят LED-панелями с цифровыми роликами, которые смогут создать ощущение аттракциона. 

Напомним, что "Лахта" является самым большим небоскребом в Европе. Высота объекта составляет 462 метра. Смотровую площадку, рассчитанную на 50 посетителей, расположат на высоте 360 метров. 

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Фото: Лахта центр / официальный сайт.
 

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Теги: лахта центр , обзорная площадка
Категории: Лента новостей Новости СПб

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