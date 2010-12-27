Метрострой прокомментировал сомнения Албина по поводу Фрунзенского радиуса

Объект должен быть сдан 20 декабря.

В компании "Метрострой" прокомментировали слова вице-губернатор Санкт-Петербурга Игоря Албина о том, что станции Фрунзенского радиуса могут не успеть сдать в срок. Об этом сообщает"Фонтанка.ру".



Подрядчик отметил, что это уже четвертый объект, который им приходится завершать привлекая финансирование из кредитных организаций. Тем не менее, в компании делают все возможное, чтобы соблюсти установленные сроки, а также напомнили, что уже выполнили основную часть работ.

Вопрос финансирования Фрунзенского радиуса — проблема не только банков и "Метростроя", но и профильного комитета, курируемого вице-губернатором. Ведение переговоров по текущим объектам через средства массовой информации не решает существующих проблем городского метростроения в целом и отдельных объектов в частности.

- ООО "Метрострой"

Напомним, что ранее на заседание Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Албин заявил, что у него нет полной уверенности, что станции "Проспект Славы", "Дунайский проспект" и "Шушары" будут сданы 20 декабря. Он также сказал, что эффективность работы компании "Метрострой" много лет вызывают у него сомнения.



Фото: Метрострой

