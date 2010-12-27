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Албин не верит, что станцию метро "Проспект Славы" откроют 20 декабря
Сегодня, 14:47
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nastya960
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Албин не верит, что станцию метро "Проспект Славы" откроют 20 декабря

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Игорь Албин: "Эффективность работы компании "Метрострой" у меня много лет вызывает сомнения".

У вице-губернатора Игоря Албина пока нет полной уверенности, что станции Фрунзенского радиуса — "Проспект Славы", "Дунайский проспект" и "Шушары" будут сданы 20 декабря. Об этом сообщают городские СМИ.

Эффективность работы компании "Метрострой" у меня много лет вызывает сомнения.

Игорь Албин, вице-губернатор

Албин заявил, что Санкт-Петербург создал все необходимые условия для работы подрядчика, ему был выделен аванс, но компания не может получить бюджетные деньги из-за отсутствия банковской гарантии

На оборудование станции станций "Проспект Славы" и "Дунайский проспект" понадобилось почти 2 миллиарда рублей, еще около миллиарда нужно на материалы, плюс еще миллиард ушло на зарплаты, налоги и сборы.

Ранее на Piter.TV: Смольный сэкономит на строительстве "коричневой ветки" метро 4 млрд рублей.

 

 

 

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Теги: албин , метро , метрострой
Категории: Лента новостей Новости СПб

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