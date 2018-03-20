Смольный сэкономит на строительстве "коричневой ветки" метро 4 млрд рублей

Фрунзенский радиус метро, напротив, получит дополнительно 3,8 миллиарда рублей.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко распорядился о перераспределении средств на строительство метро. Часть денег для новой линии метро переведут на возведение участка Фрунзенского радиуса. Об этом сообщает официальный сайт Правительства Санкт-Петербурга.

Согласно указу губернатора, финансирование Красносельско-Калининской ветки метро уменьшено на 4,1 миллиарда рублей. Строительство участка на Лахтинско-Правобережной линии сократили на 256 миллионов рублей.

Фрунзенский радиус метро, напротив, получит дополнительно 3,8 миллиарда рублей. Это станции "Проспект Славы", "Дунайская" и "Южная". Также полмиллиарда рублей отдадут на возведение станций "Новокрестовская" и "Улица Савушкина".

Как сообщает "Петербургский Дневник", три новые станции фиолетовой линии и электродепо "Южное" готовятся к скорому открытию. Выделенные деньги - это часть суммы, на которую уменьшили госконтракт в начале строительства. Тогда это направление лишилось около трети денег.