"Водоканал" Петербурга начнет ликвидировать аварию на коллекторе в Янино 18 января

В среду, 13 января, между администрацией Петербурга и Ленобласти прошли переговоры, на которых обсуждалась ликвидация аварии в Янино, сообщила пресс-служба администрации области.
Стороны условились, что к работам по ликвидации аварии на коллекторе в Янино привлекут петербургский "Водоканал". Специалисты приступят к устранению последствий 18 января. Отмечается, что коллектор находится во владении комитета имущественных отношений Петербурга, но находится во Всеволожском районе.
Администрация области настаивает, чтобы коллектор передали в распоряжение региона после окончания ремонтных работ.
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Фото: Piter.tv
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