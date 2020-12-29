"Водоканал" Петербурга начнет ликвидировать аварию на коллекторе в Янино 18 января

Во время переговоров между администрацией Петербурга и Ленобласти, было принято решение привлечь "Водоканал" Северной столицы к ликвидации аварии.

В среду, 13 января, между администрацией Петербурга и Ленобласти прошли переговоры, на которых обсуждалась ликвидация аварии в Янино, сообщила пресс-служба администрации области.

Стороны условились, что к работам по ликвидации аварии на коллекторе в Янино привлекут петербургский "Водоканал". Специалисты приступят к устранению последствий 18 января. Отмечается, что коллектор находится во владении комитета имущественных отношений Петербурга, но находится во Всеволожском районе.

Администрация области настаивает, чтобы коллектор передали в распоряжение региона после окончания ремонтных работ.

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Фото: Piter.tv