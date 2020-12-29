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На перекрестке Петрозаводского и Вознесенского шоссе насмерть сбили мужчину

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На кадрах, которые попали в распоряжение Piter.TV, видно, что участок дороги не освещают фонари.

Во вторник, 12 января, около десяти часов вечера на нерегулируемом перекрестке Петрозаводского и Вознесенского шоссе произошло смертельное ДТП. 

На кадрах, которые попали в распоряжение Piter.TV, видно, что участок дороги не освещают фонари. Неустановленный мужчина 53 лет начал переходить дорогу, дождавшись, пока машины проедут. По всей видимости, водитель не заметил пешехода из-за полностью черной одежды без светоотражателей. Из-за полученных травм пострадавший скончался.

Ранее мы писали, что на улице Белы Куна маршрутка сбила пенсионерку.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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