На перекрестке Петрозаводского и Вознесенского шоссе насмерть сбили мужчину

На кадрах, которые попали в распоряжение Piter.TV, видно, что участок дороги не освещают фонари.

Во вторник, 12 января, около десяти часов вечера на нерегулируемом перекрестке Петрозаводского и Вознесенского шоссе произошло смертельное ДТП.

На кадрах, которые попали в распоряжение Piter.TV, видно, что участок дороги не освещают фонари. Неустановленный мужчина 53 лет начал переходить дорогу, дождавшись, пока машины проедут. По всей видимости, водитель не заметил пешехода из-за полностью черной одежды без светоотражателей. Из-за полученных травм пострадавший скончался.

Ранее мы писали, что на улице Белы Куна маршрутка сбила пенсионерку.

Видео: Piter.TV