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На улице Белы Куна маршрутка сбила пенсионерку
Сегодня, 17:27
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smirenny

На улице Белы Куна маршрутка сбила пенсионерку

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О состоянии женщины пока ничего неизвестно.

Ближе к вечеру в среду, 13 января, на улице Белы Куна произошло ДТП, сообщили очевидцы в соцсетях. 

На Белы Куна у дома 2, маршрутка 339 сбила бабушку. Та бежала в не зоны пешеходного перехода

рассказал петербуржец. 

О состоянии пенсионерки пока ничего неизвестно. В комментариях жители района уточнили, что в этом месте пожилые петербурженки часто перебегают дорогу на "красный" свет светофора, а также предложили администрации разместить пешеходный переход. 

Ранее мы писали, что подозреваемого в стрельбе на Шлиссельбургском проспекте доставили в полицию.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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