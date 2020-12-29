На улице Белы Куна маршрутка сбила пенсионерку

О состоянии женщины пока ничего неизвестно.

Ближе к вечеру в среду, 13 января, на улице Белы Куна произошло ДТП, сообщили очевидцы в соцсетях.

На Белы Куна у дома 2, маршрутка 339 сбила бабушку. Та бежала в не зоны пешеходного перехода рассказал петербуржец.

О состоянии пенсионерки пока ничего неизвестно. В комментариях жители района уточнили, что в этом месте пожилые петербурженки часто перебегают дорогу на "красный" свет светофора, а также предложили администрации разместить пешеходный переход.

Ранее мы писали, что подозреваемого в стрельбе на Шлиссельбургском проспекте доставили в полицию.

Фото: vk.com/spb_today