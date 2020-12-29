Подозреваемого в стрельбе на Шлиссельбургском проспекте доставили в полицию

О пострадавших не сообщается.

Полиция задержала мужчину, который решил пострелять на парковке у торгового центра на Шлиссельбургском проспекте. После этого хулиган уехал на белой "Шкоде", рассказала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Сообщение о стрельбе у дома №7 поступило в 11-м часу 13-го января. По "горячим следам" оперативники обнаружили в Невском районе иномарку, а затем у дома №57 по Рыбацкому проспекту задержали и предполагаемого стрелка.

По словам 27-летнего мужчины, он зарабатывает на жизнь частным извозом. Охолощенный автомат приобрел в магазине.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по СПб и ЛО