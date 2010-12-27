"Водоканал Санкт-Петербурга" рассказал о своих главных должниках

Два "лидера" рейтинга не оплатили более 200 миллионов рублей.

В четверг, 24 октября, петербургский "Водоканал" представил "рейтинг" дебиторских задолженностей. Выяснилось, сколько городские организации должны предприятию на 1 октября 2019 года

Среди исполнителей коммунальных услуг наибольший долг набрали в ООО "ЖКС №1 Невского района" – более 296 миллионов рублей. У "ЖКС №1 Кировского района" несколько меньшая, но внушительная сумма: более 263 миллионов рублей.

Среди компаний, работающих с "Водоканалом", в первые места списка встали АО "Ломо" (более 12,6 миллионов рублей) и ООО "Даугава" (3,3 миллиона).

Полный список должников опубликован на сайте предприятия.

В "Водоканале Санкт-Петербурга" сообщили, что до начала судебного взыскания предприятие проводят мероприятия по досудебному урегулированию задолженности и вырабатывают решения о добровольных способах урегулирования задолженностей.

Ранее мы показывали, как выглядит Любашинский ангел, вернувшийся в беседку на фонтане.

Фото: Pixabay