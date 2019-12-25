"Водоканал" планировал повысить тарифы на воду на 12%

Однако повысить тарифы удалось лишь на 3%.

Накануне, 5 августа, на официальном сайте "Водоканала" появился отчет о сокращении неэффективных затрат в прошлом году. Согласно документации, тарифы могли взлететь на 12%, но благодаря экономии рост удалось сдержать. Цены на воду подняли только на 3%. Об этом сообщили СМИ.

Предприятие отказалось от избыточного страхования, что позволило сохранить 550 миллионов. Также "Водоканал" сменил поставщика: это решение сохранило 480 миллионов. Также были оптимизированы затраты на обслуживание объектов и сооружений "Водоканала": это сэкономила организации 308 миллионов рублей. Помимо этого предприятию удалось сохранить 1,5 миллиарда рублей благодаря расторжению невыгодных контрактов по гидродинамической промывке сетей и снятию технологических ограничений.

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