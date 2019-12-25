"Во многих попали осколки". В Колпине столкнулись два автобуса

В одном из автобусов разбилось заднее стекло.

Утром в Колпине столкнулись два автобуса. По словам пассажиров, ДТП было достаточно сильным, рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Инцидент произошел в 9 утра. Свидетели утверждают, что автобус не успел затормозить и врезался в другой.

Мы ехали в первом автобусе и сидели почти сзади, был глухой звук, вылетело заднее стекло, во многих попали осколки... написал автор поста.

Пассажирам пришлось покинуть салон. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пенсионер разбился, выпав из окна на проспекте Непокоренных.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK