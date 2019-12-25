Пенсионер разбился, выпав из окна на проспекте Непокоренных

Мужчина проживал на пятом этаже 12-этажного дома.

В понедельник, 13 июля, в полицию Калининского района Петербурга обратился 45-летний житель Гатчины и сообщил о смерти пенсионера. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Заявитель рассказал, что в 08:25 прогревал машину на проспекте Непокоренных и услышал глухой звук. Выйдя из авто, он обнаружил возле парадной лежащего человека в спортивном костюме. Признаков жизни пенсионер не подавал.

На вид погибшему дали больше 60 лет. Позже выяснилось, что мужчине было 83 года. Он проживал в квартире на пятом этаже 12-этажного дома. По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: Piter.TV