Школьник сорвался с железнодорожного моста в Тихвине и погиб

Школьник погиб в Тихвине при падении с железнодорожного моста. По предварительной информации, мальчик девяти лет пытался сделать селфи. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
Накануне вечером третьеклассника доставили в больницу с тяжелыми травмами. По предварительной версии, мальчик забрался на мост над железной дорогой. Во время того, как он делал селфи, не удержался и сорвался вниз. Очевидцы сообщили, что мальчик сначала повис на одной руке, но после упал.
В больнице ребенок скончался. Полиция проводит проверку.
Фото: Piter.TV
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