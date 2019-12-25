Школьник сорвался с железнодорожного моста в Тихвине и погиб

Мальчик делал селфи и сорвался вниз.

Школьник погиб в Тихвине при падении с железнодорожного моста. По предварительной информации, мальчик девяти лет пытался сделать селфи. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Накануне вечером третьеклассника доставили в больницу с тяжелыми травмами. По предварительной версии, мальчик забрался на мост над железной дорогой. Во время того, как он делал селфи, не удержался и сорвался вниз. Очевидцы сообщили, что мальчик сначала повис на одной руке, но после упал.

В больнице ребенок скончался. Полиция проводит проверку.

Фото: Piter.TV