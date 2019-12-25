Владимир Соловьев заявил, что Собчак и Бузова позорят Петербург

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире на YouTube-канале "Соловьев LIVE" заявил, что его коллеги Ольга Бузова и Ксения Собчак позорят Петербург.
Гражданка Бузова, в страшном сне я могу представить, что у нас с вами есть что-то общее. Ты вообще кто?
Задался вопросом Соловьев
Он напомнил, как Бузова дралась на "Доме-2" и оскорбила блокадников, "вылизывая тарелочку".
Ты помнишь, как ты о себе сказала, что ты блокадница? Вылизала тарелочку и сказала, что ты блокадница. Ты помнишь? Я помню.
Сказал телеведущий
Также он напомнил, как Ольга стала унижать свою поклонницу в одной из передач Первого канала только лишь потому, что ее фигура не соответствовала определенным параметрам. В итоге Соловьев назвал Бузову абьюзером.
О тебе говорить должны психиатры!
Отметил он
Он добавил, что однажды Бузова обозвала Собчак. При этом он считает, что обе телеведущие – "стороны одной медали".
Обе позорят город-герой Ленинград.
Заключил Соловьев
Ранее комик Дмитрий Романов рассказал, сколько получает за съемки в "Вечернем Урганте".
Фото: скрин YouTube/"Соловьев Live"
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