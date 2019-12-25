Владимир Соловьев заявил, что Собчак и Бузова позорят Петербург

По его словам, они "стороны одной медали".

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире на YouTube-канале "Соловьев LIVE" заявил, что его коллеги Ольга Бузова и Ксения Собчак позорят Петербург.

Гражданка Бузова, в страшном сне я могу представить, что у нас с вами есть что-то общее. Ты вообще кто? Задался вопросом Соловьев

Он напомнил, как Бузова дралась на "Доме-2" и оскорбила блокадников, "вылизывая тарелочку".

Ты помнишь, как ты о себе сказала, что ты блокадница? Вылизала тарелочку и сказала, что ты блокадница. Ты помнишь? Я помню. Сказал телеведущий

Также он напомнил, как Ольга стала унижать свою поклонницу в одной из передач Первого канала только лишь потому, что ее фигура не соответствовала определенным параметрам. В итоге Соловьев назвал Бузову абьюзером.

О тебе говорить должны психиатры! Отметил он

Он добавил, что однажды Бузова обозвала Собчак. При этом он считает, что обе телеведущие – "стороны одной медали".

Обе позорят город-герой Ленинград. Заключил Соловьев

Ранее комик Дмитрий Романов рассказал, сколько получает за съемки в "Вечернем Урганте".

Фото: скрин YouTube/"Соловьев Live"