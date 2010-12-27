По страницам пользователей "ВКонтакте" шагает "Кодзима гений"

В социальной сети "ВКонтакте" запустили флешмоб в честь приезда в Россию Хидео Кодзима. После ввода на страничке "Кодзима гений" на странице пользователя появляется рисованный геймдизайнер из Японии.
Отметим, что Кодзима уже приземлился в аэропорту Москвы. Известно, что 5 октября японский геймдизайнер посетит фестиваль Comic Con Russia. Кроме того, он появится на шоу "Вечерний Ургант".
Хидео Кодзима стал мировой звездой после запуска игры Metal Gear. Этот стелс-экшен отличался от других тем, что игроку было выгоднее не убивать всех противников, а избегать боя. Японский геймдизайнер поднимает в своих играх "сложные" темы. Кроме того, он оставляет "пасхалки", связанные с поп-культурой и иногда ломает "четвёртую стену".
Ранее мы сообщали о том, что у пользователей Instagram появилось новое любимое приложение.
Фото:скриншот из "Вконтакте", Кодзима/вк
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