По страницам пользователей "ВКонтакте" шагает "Кодзима гений"

Геймдизайнер прилетел в Москву.

В социальной сети "ВКонтакте" запустили флешмоб в честь приезда в Россию Хидео Кодзима. После ввода на страничке "Кодзима гений" на странице пользователя появляется рисованный геймдизайнер из Японии.

Отметим, что Кодзима уже приземлился в аэропорту Москвы. Известно, что 5 октября японский геймдизайнер посетит фестиваль Comic Con Russia. Кроме того, он появится на шоу "Вечерний Ургант".

Хидео Кодзима стал мировой звездой после запуска игры Metal Gear. Этот стелс-экшен отличался от других тем, что игроку было выгоднее не убивать всех противников, а избегать боя. Японский геймдизайнер поднимает в своих играх "сложные" темы. Кроме того, он оставляет "пасхалки", связанные с поп-культурой и иногда ломает "четвёртую стену".

Ранее мы сообщали о том, что у пользователей Instagram появилось новое любимое приложение.

Фото:скриншот из "Вконтакте", Кодзима/вк