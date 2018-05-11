"Высокий" грузовик оборвал провода на Большом проспекте П.С.

Он ехал с поднятым ковшом.

Петербуржцы сообщили об инциденте, который произошел днем 25 июля на Большом проспекте Петроградской стороны около дома №90. Водитель грузовика задел провода. В результате они оборвались.

Транспортное средство ехало с поднятым ковшом. Из-за того, что провода находились недостаточно высоко, избежать "встречи" с ними не удалось. Более того, он ехал на полной скорости. Результатом стало замыкание, дым, а также образовавшаяся пробка.

От Петропавловского моста до Каменноостровского проспекта движение оказалось практически полностью парализовано. Средняя скорость движения составляет 2 км/час.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в поселке Рахья обвалилась стена жилого дома.

Фото: vk.com/spb_today