В поселке Рахья из-за взрыва газового баллона обвалилась стена жилого дома

Ссоры супругов закончилась разрушенным зданием.

В поселке Рахья Всеволожского района обвалилась часть дома. Корреспондент Piter.TV сообщил о том, что причиной этого стал взрыв газового баллона.

Инцидент произошел 25 июля на улице Октябрьская, 1. Из-за взрыва в трехэтажном доме обвалился балкон.

По предварительной информации, виновником стал житель квартиры 66. Он поругался со своей женой и таким образом пытался свести счеты с жизнью. На этом мужчина не остановился. Однако его поймали и увезли на "скорой".

О пострадавших не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на проспекте Испытателей загорелся автосервис.

Фото: Piter.TV