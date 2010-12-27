В поселке Рахья из-за взрыва газового баллона обвалилась стена жилого дома

В поселке Рахья Всеволожского района обвалилась часть дома. Корреспондент Piter.TV сообщил о том, что причиной этого стал взрыв газового баллона.
Инцидент произошел 25 июля на улице Октябрьская, 1. Из-за взрыва в трехэтажном доме обвалился балкон.
По предварительной информации, виновником стал житель квартиры 66. Он поругался со своей женой и таким образом пытался свести счеты с жизнью. На этом мужчина не остановился. Однако его поймали и увезли на "скорой".
О пострадавших не сообщается.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что на проспекте Испытателей загорелся автосервис.
Фото: Piter.TV
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