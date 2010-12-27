"Винни Пух" с рацией и цветами помог задержать браконьеров в Хабаровском заповеднике

Сотрудники ФГБУ "Заповедное Приамурье" чтобы не устраивать гонки за нарушителями по лесам и полям подошли к задержанию креативно.

В Хабаровском крае плюшевый медвежонок с полевыми цветами и рацией помог задержать злостных браконьеров.

Сообщается, что сотрудники хабаровского заповедника долго выслеживали группу браконьеров, которые регулярно нарушали границы охранной территории с целью незаконной охоты. Когда стала известна точная дата нового визита, сотрудники заповедника пошли на хитрость, чтобы без погони задержать браконьеров. На пути следования автомобиля нарушителей был посажен плюшевый медведь с рацией, а в руки медвежонку прикрепили букетик полевых цветов.

Когда водитель наткнулся на препятствие, то включили фары и стали рассматривать неожиданную находку. Затем из медвежонка послышалось сообщение о задержании.

При досмотре остановленного автомобиля нарушителей был изъят охотничий карабин, далее последовала процедура составления административного протокола, которая не раз прерывалась гоготом нарушителей, вспоминавших всю комичность задержания, при этом они упрашивали инспекторов громко не озвучивать подробности их позорного конфуза с плюшевым медведем. Заповедное Приамурье

Сотрудники заповедника и далее планируют использовать необычные подходы для поимки нарушителей.

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Фото: Заповедное Приамурье