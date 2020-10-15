В Хабаровском крае сотрудник МЧС спас от гибели трех белух

Две взрослых особи и детеныш не успели уйти в море с отливом.

В Хабаровском крае сотрудник МЧС поспешил на помощь белухам и спас им жизнь.

Региональное МЧС рассказало о спасении трех белух, которые не ушли с приливом в море. Около 16.30 накануне, 14 октября, поступило сообщение от местных жителей, которые сообщили, что на отмели заметили белух. На место выехал дежуривший старший государственный инспектор отделения ГИМС МЧС России по Тугуро-Чумиканскому району Алексей Парамонов.

Когда он прибыл на место, то увидел, что на отмели лежат две взрослые особи и один детеныш. Одна из взрослых белух лежала на боку и была уже исклевана чайками. Спасатель, вооружившись лопатой, выкопал под белухой яму и перевернул ее на живот. Малыша, чтоб не замерз, укутал в покрывало. До полуночи Алексей Парамонов оставался с животными, поливал их водой, защищая кожу от пересыхания, и отгонял птиц и собак, а также, чтобы на несчастных животных не позарились браконьеры.

Около полуночи спасенные белухи с приливом ушли в море. Парамонов рассказал, что ровно год назад примерно в этом же месте уже спасал этих удивительных животных.

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Видео: Facebook, Бахт Мавланов

Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю