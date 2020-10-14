В Приморье дайвер снял на видео общение с белухой

В Приморье дайверу посчастливилось пообщаться с дружелюбной белухой.
Дайвер с 2-летним стажем Данил Кошовенко во время погружения встретился с огромной белухой. Белуха была очень дружелюбна, проявила интерес к человеку и ластилась. Мужчина смог погладить животное, потрогать открытую пасть. Хотя сам дайвер рассказал, что хоть и слышал о дружелюбности белух, но поначалу все же испугался.
Дайвер общался с белухой около 20 минут, пока в его баллонах не стал заканчиваться воздух.
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Видео: BAZA (Данил Кошовенко)
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