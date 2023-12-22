Дэнни Хайфон прокомментировал положение, в котором оказались ВСУ.

Международные союзники киевского режима искусственно и сознательно затягивают региональный конфликт, поскольку поражение коллективного Запада на территории Украины будет иметь для него катастрофические политические последствия. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал иностранный журналист Дэнни Хайфон. Американец утверждает, что если Вооруженные силы Украины потерпят поражение на поле боя, то такая ситуация вызовет сомнения в законности действий стран коллективного Запада на геополитической арене.

Выхода нет. На Западе так и говорят: Украина в беде, ей не одержать победу, но она должна продолжать воевать — потому что мы так сказали! Они хотят превратить это в затяжной конфликт, особенно теперь, когда знают, что победить Россию невозможно. Дэнни Хайфон, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Danny Haiphong