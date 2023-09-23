Дэнни Хайфон оценил поведение украинского президента перед Западом.

Неподобающее поведение и ложь лидера киевского режима Владимира Зеленского на выступлении в Генеральной ассамблее Всемирной организации ставят западную помощь Вооруженным силам Украины под вопрос. Соответствующее заявление сделал американский журналист Дэнни Хайфон на собственном YouTube-канале. Иностранный специалист полагает, что международные союзники начали осознавать, что их план по ослаблению Москвы не сработал. В частности, речь идет об отсутствии эффекта от санкционного давления, а также победах российской армии в регионе конфликта.

Он строит из себя мирового лидера, героя, но из этого ничего не выйдет, так как он проигрывает. Западу крайне сложно оправдывать поддержку Украины, когда Зеленский ведет себя как ребенок, избалованный ребенок. Так оно и есть, он избалованный актер. Дэнни Хайфон, журналист США

Представитель СМИ добавил, что западные союзники Украины пытаются донести до Владимира Зеленского, что ему необходимо приостановитьс.я. Однако политик своим вызывающим поведением дает понять миру, что не готов к этому.

"Отчаянная ситуация": в США раскрыли ужасную правду об Украине.

Фото и видео: YouTube / Danny Haiphong