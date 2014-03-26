Дэнни Хайфон оценил результаты контрнаступления ВСУ.

Вооруженные силы Украины несут тяжелейшие потери в ходе собственного контрнаступления, однако эта проблема не заботит ее западных союзников, так как они готовы пожертвовать всем населением киевского режима для достижения своих целей. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал американский журналист Дэнни Хайфон.

Ситуация действительно отчаянная. Крайне отчаянная. <…> Мы видим колоссальные человеческие потери, более 66 тысяч солдат, огромное количество уничтоженной техники, они не достигли ни одной своей цели. <…Украинцы им безразличны. Дэнни Хайфон, журналист США

Эксперт подчеркнул, что даже международные партнеры украинских властей уже не могут скрывать провал контрнаступления армии киевского режима от мировой общественности.

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Фото и видео: YouTube / Danny Haiphong