"Выборгтеплоэнерго" установит временные котельные в поселке Победа

Дизельные источники обеспечат теплом весь город и будут работать до полной замены старой котельной.

"Птицефабрика Ударник", которая обеспечивает поселок Победа Выборгского района теплом, находится в предбанкротном состоянии. Избежать перебоев с отоплением помогут временные дизельные котельные. Установит их "Выборгтеплоэнерго".

"Компания "Выборгтеплоэнерго" проводила консультации на уровне местного самоуправления, а также на региональном уровне, по вопросу дальнейшего прохождения отопительного периода, если вдруг произойдет отказ от теплоснабжения в поселке Победа. Принято общее решение, что силами "Выборгтеплоэнерго" будем устанавливать два новых модуля, работающих на дизельном топливе. Никаких мазутных котельных возводиться не будет", - рассказал Александр Кривонос, директор ОАО "Выборгтеплоэнерго".

Резервные источники обеспечат теплом и горячей водой жилые дома, школу и общественную баню.

"На сегодняшний день уже перевезен большой модуль. Сейчас производятся работы по установке этого модуля. Произведена определенная закупка материалов. Также получены технические условия от "Ленэнерго". По нашим прогнозам, все работы завершатся в течение месяца", - отметил Кривонос.

Важно отметить, что использование новых источников не приведет к увеличению стоимости отопления и горячего водоснабжения для жителей поселка.

Вопрос о строительстве новой газовой котельной рассматривается на уровне региона. Проведение таких работ занимает 2-3 года.

Ранее мы сообщали, что в ГУП "Леноблводоканале" рассказали о нестандартном цвете воды в некоторых домах Выборга.

Видео: Piter.TV