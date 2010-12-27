В ГУП "Леноблводоканале" рассказали о нестандартном цвете воды в некоторых домах Выборга

Необычный цвет воды связан с проведением ремонтных работ в городе.

Представители ГУП "Леноблводоканал" озвучили причину появления желто-оранжевого оттенка воды в некоторых домах в Выборге.

Сегодня, 19 ноября в социальных сетях жители Выборга начали жаловаться на необычный оттенок холодной воды в своих квартирах. Дело в том, что на проспекте Победы возле домов №29 и №33 проходят работы по устранению двух аварий на чугунном водопроводе. После завершения необходимых работ – система заработает в штатном режиме. ГУП "Леноблводоканал" пояснил:

Такой цвет воды связан с частичками ржавчины, которая при запуске поступила из старых внутридомовых труб.

Помимо этого, в компании напомнили, что не занимаются горячей водой – только холодным водоснабжением и водоотведением. Вопросы по поводу горячей воды необходимо задавать управляющим компаниям

Ранее Piter.TV сообщил, что в Выборгском районе сбили пешехода прямо у здания ГИБДД.

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