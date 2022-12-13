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"Выборгскую" утром закрыли на вход из-за увеличения пассажиропотока
Сегодня, 8:44
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"Выборгскую" утром закрыли на вход из-за увеличения пассажиропотока

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Пассажиров попросили  пользоваться соседними станциями "Лесная", "Площадь Ленина". Кроме того, в городе усилили наземный транспорт.

Сегодня утром, 11 мая, станцию метро "Выборгская" закрыли на  вход из-за увеличения пассажиропотока. Об этом сообщили в пресс-службе городской подземки. 

В 8:41 станция "Выборгская" закрыта на вход из-за увеличения пассажиропотока.

Пресс-служба метро Петербурга

Пассажиров попросили  пользоваться соседними станциями "Лесная", "Площадь Ленина". Кроме того, в городе усилили наземный транспорт.

В 08:55  "Выборгскую" вновь открыли на вход. Станция работает в обычном режиме. 

Ранее на Piter.tv: в Петербурге с 10 мая паромная переправа у Биржевого моста.

Фото: Piter.tv

Теги: выборгская, метро, пассажиры, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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