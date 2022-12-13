"Выборгскую" утром закрыли на вход из-за увеличения пассажиропотока

Сегодня утром, 11 мая, станцию метро "Выборгская" закрыли на вход из-за увеличения пассажиропотока. Об этом сообщили в пресс-службе городской подземки.
В 8:41 станция "Выборгская" закрыта на вход из-за увеличения пассажиропотока.
Пресс-служба метро Петербурга
Пассажиров попросили пользоваться соседними станциями "Лесная", "Площадь Ленина". Кроме того, в городе усилили наземный транспорт.
В 08:55 "Выборгскую" вновь открыли на вход. Станция работает в обычном режиме.
Ранее на Piter.tv: в Петербурге с 10 мая паромная переправа у Биржевого моста.
Фото: Piter.tv
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