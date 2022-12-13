  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге с 10 мая заработала паромная переправа у Биржевого моста
Сегодня, 16:39
222
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге с 10 мая заработала паромная переправа у Биржевого моста

0 0

Каждые 10 минут курсируют тримараны, рассчитанные на 11 пассажиров.

В Петербурге заработала паромная переправа у Биржевого моста. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник" со ссылкой на компанию "Астра Марин".

Теперь горожане могут перебраться с Петропавловской крепости на Адмиралтейскую набережную на пароме. Пассажиров доставят к причалу "Спуск со львами". 

Длина маршрута составляет 1,3 километра. Каждые 10 минут курсируют тримараны, рассчитанные на 11 пассажиров. Поездка займет всего 7 минут.

Впервые переправа открылась в прошлом году во время ремонта Биржевого моста. Тогда речной транспорт совершил на этом участке 10 тыс. отправлений. Им воспользовались около 66 тыс. жителей. Переправа работала ежедневно с 10:00 до 20:00. 
Впервые переправа заработала в прошлом году, когда производился капитальный ремонт Биржевого моста. 

В этом году переправа работает  с 11 до 20 часов.

Ранее на Piter.tv: прокуратура назвала завод "Вымпел" на Васильевском острове источником загрязнения воздуха.

Фото: Piter.tv

Теги: биржевой мост, нева, паромная переправа, трансфер, центр петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии