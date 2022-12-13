В Петербурге с 10 мая заработала паромная переправа у Биржевого моста

Каждые 10 минут курсируют тримараны, рассчитанные на 11 пассажиров.

В Петербурге заработала паромная переправа у Биржевого моста. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник" со ссылкой на компанию "Астра Марин".

Теперь горожане могут перебраться с Петропавловской крепости на Адмиралтейскую набережную на пароме. Пассажиров доставят к причалу "Спуск со львами".



Длина маршрута составляет 1,3 километра. Каждые 10 минут курсируют тримараны, рассчитанные на 11 пассажиров. Поездка займет всего 7 минут.



Впервые переправа открылась в прошлом году во время ремонта Биржевого моста. Тогда речной транспорт совершил на этом участке 10 тыс. отправлений. Им воспользовались около 66 тыс. жителей. Переправа работала ежедневно с 10:00 до 20:00.

Впервые переправа заработала в прошлом году, когда производился капитальный ремонт Биржевого моста.

В этом году переправа работает с 11 до 20 часов.

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Фото: Piter.tv