"Выборгскую" открыли для пассажиров

Сегодня утром, 4 мая, станцию метро "Выборгская" закрыли на 17 минут. В 8:40 вход в в вестибюль вновь открыли. Об этом сообщили в пресс-службе городской подземки.
В 08:57 станция "Выборгская" работает в обычном режиме.
Пресс-служба метро Петербурга
Добавим, что станцию закрывают третий день подряд примерно в одно и то же время. Пассажирам рекомендуют пользоваться соседними станциями "Лесная", "Площадь Ленина".
Ранее на Piter.tv: два состава "Балтийца" запустят на красной ветке петербургского метро.
Фото: Piter.tv
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