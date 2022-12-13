"Выборгскую" открыли для пассажиров

Станцию закрывают третий день подряд примерно в одно и то же время.

Сегодня утром, 4 мая, станцию метро "Выборгская" закрыли на 17 минут. В 8:40 вход в в вестибюль вновь открыли. Об этом сообщили в пресс-службе городской подземки.

В 08:57 станция "Выборгская" работает в обычном режиме. Пресс-служба метро Петербурга

Добавим, что станцию закрывают третий день подряд примерно в одно и то же время. Пассажирам рекомендуют пользоваться соседними станциями "Лесная", "Площадь Ленина".

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Фото: Piter.tv