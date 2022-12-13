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Два состава "Балтийца" запустят на красной ветке петербургского метро
Сегодня, 21:49
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Два состава "Балтийца" запустят на красной ветке петербургского метро

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В новых составах просторные вагоны, специальные места для маломобильных граждан, системы информирования, шумоизоляции, вентиляции и обеззараживания воздуха, уточняют в пресс-службе. 

В ближайшее время на красной линии запустят два новых состава "Балтийца". Об этом 2 мая рассказали в комтрансе. 

В новых составах просторные вагоны, специальные места для маломобильных граждан, системы информирования, шумоизоляции, вентиляции и обеззараживания воздуха, уточняют в пресс-службе. 

Ранее новый состав "Балтиец" спровоцировал сбой движения на красной ветке петербургского метро. Поезд провёл на станции "Технологический институт" примерно 10 минут, а затем уехал в депо без пассажиров.

Фото: Piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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