Два состава "Балтийца" запустят на красной ветке петербургского метро

В новых составах просторные вагоны, специальные места для маломобильных граждан, системы информирования, шумоизоляции, вентиляции и обеззараживания воздуха, уточняют в пресс-службе.

В ближайшее время на красной линии запустят два новых состава "Балтийца". Об этом 2 мая рассказали в комтрансе.

В новых составах просторные вагоны, специальные места для маломобильных граждан, системы информирования, шумоизоляции, вентиляции и обеззараживания воздуха, уточняют в пресс-службе.

Ранее новый состав "Балтиец" спровоцировал сбой движения на красной ветке петербургского метро. Поезд провёл на станции "Технологический институт" примерно 10 минут, а затем уехал в депо без пассажиров.

Фото: Piter.tv

