Новый состав "Балтиец" спровоцировал сбой движения на красной ветке петербургского метро

Поезд провёл на станции «Технологический институт» примерно 10 минут, а затем уехал в депо без пассажиров.

В понедельник, 13 марта, на красной ветке петербургского метро произошёл сбой движения поездов. Причиной оказалась остановка современного состава "Балтиец", который ехал в сторону станции "Девяткино". Об этом пишет "Комсомольская правда", ссылаясь на пресс-службу городской подземки.

Предполагается, что состав вышел из строя. Поезд провёл около 10 минут на станции "Технологический институт", после чего уехал в депо без пассажиров, которые сели на следующий поезд.

В случае, если неисправность состава удастся подтвердить, производителя обяжут выполнить ремонтные работы по гарантии.

Ранее мы сообщили о том, что пассажир упал на пути на фиолетовой ветке петербургского метро.

Фото: Правительство Петербурга­­­