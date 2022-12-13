Пассажир упал на пути на фиолетовой ветке петербургского метро

Движение было остановлено на 6 минут.

В понедельник, 13 марта, движение поездов на фиолетовой ветке петербургской подземки было временно изменено с связи с падением пассажира на пути. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен".

Происшествие было зафиксировано в 13:17. В связи с этим, движение от станции "Комендантский проспект" до "Адмиралтейской" было остановлено на 6 минут: в 13:26 метро возобновило работу в штатном режиме.

Упавший на рельсы пассажир жив. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы сообщили о том, что на время закрытия станции метро "Ладожская" усилили четыре четыре самых популярных маршрута.

Фото: Piter.TV