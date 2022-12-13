На время закрытия станции метро "Ладожская" усилили четыре четыре самых популярных маршрута

Станцию метро "Ладожская" закрыли на капитальный ремонт. Он будет длиться 11 месяцев.

По просьбам жителей Петербурга на время закрытия станции метро "Ладожская" в городе усилили четыре самых востребованных маршрута, которые связывают Красногвардейский с Центральным, Василеостровским и Адмиралтейским районами города. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Так, будет чаще курсировать автобус № 24, который отправляется от Хасанской улицы и завершает маршрут на станции метро "Василеостровская". Автобусы будут курсировать с интервалами 4-11 минут. Власти города выделили три дополнительных автобуса.

В будни на 36 рейсов больше выделили на маршрут № 24М, который отправляется от Хасанской улицы и едет до станции "Площадь Александра Невского". Добавим, что интервал движения составит 12-16 минут.

Три дополнительных автобуса выделили на маршрут № 27. Транспортные средства будут ходить с интервалом 6-11 минут.

В рабочие дни на маршруте № 27М тоже увеличат количество рейсов. Интервал составит 8-14 минут.

Ранее на Piter.tv: с 4 марта изменится режим работы вестибюля станции "Площадь Александра Невского 2".

Фото: Телеграм / Правительство Петербурга