Выборгский совет депутатов внес корректировки в бюджет

Дополнения внесены с учетом фактических поступлений по налоговым и неналоговым доходам.

22 декабря выборгский совет депутатов рассмотрел бюджетные показатели МО "Город Выборг" на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. Заседание провел глава муниципального образования Дмитрий Никулин. Как сообщила пресс-служба районной администрации, участие в работе депутатского корпуса принял глава районной администрации Ильдар Гилязов.

На заседании были внесены изменения и дополнения в предыдущее решение совета депутатов о бюджете муниципального образования. Основная корректировка связана со снижением доходной части, сокращением целевых средств областного бюджета и внесением соответствующих изменений по расходным обязательствам.

Прогнозируемый размер доходов местного бюджета с учетом межбюджетных поступлений в 2020 году составит 829 313 600 руб. При этом объем собственных доходов муниципального образования - 655 212 800 руб.

Ранее мы сообщили о том, что Константин Паничев представил бюджетный отчет комитета финансов.

Фото: администрация МО "Выборгский район"