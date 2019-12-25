Константин Паничев представил бюджетный отчет комитета финансов

Он также доложил о корректировке плановых показателей на 2020 год и последующие 2021-2022 годы.

22 декабря советом депутатов Выборгского района принят отчет комитета финансов за 9 месяцев 2020 года, а также заслушан годовой отчет об исполнении районного бюджета за 2019 год. Как сообщила пресс-служба районной администрации, в работе депутатского корпуса принял участие глава администрации Выборгского района Ильдар Гилязов.

Председатель комитета финансов администрации МО "Выборгский район" Константин Паничев выступил с отчетом об исполнении бюджета МО "Выборгский район" за 9 месяцев 2020 года. Он доложил также о корректировке плановых показателей на 2020 год и последующие 2021-2022 годы.

За отчетный период, равный 9 месяцам 2020 года, плановые показатели по доходам исполнены на 94,8%. Основной причиной снижения поступлений налоговых и неналоговых доходов является спад поступлений по налогу на физических лиц, по доходам от реализации муниципального имущества. Оказывает также влияние эпидемиологическая ситуация, перенос сроков уплаты налогов, формирующих доходы местного бюджета.

В целях поддержки предпринимателей, решением совета депутатов по ряду видов экономической деятельности с 1 января 2020 года снижена ставка по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Областным законом для налогоплательщиков, которыми являются организации и индивидуальные предприниматели, уплачивающие налог по упрощенной системе налогообложения, понижена ставка по ряду видов экономической деятельности, что тоже отразилось на поступление в бюджет района налоговых доходов.

Бюджет Выборгского района остается профицитным. Он сформирован на уровне выше 5 млрд. руб. Основная доля расходов бюджета направлена традиционно на социальную сферу. В целом на социально-культурную сферу направляется 83,4% от общего объема расходов местного бюджета.

Совету депутатов был также представлен отчет об исполнении бюджета МО "Выборгский район" за 2019 год и экспертное заключение контрольно-счетной комиссии.

Ранее мы сообщили о том, что Выборгский район привлекает инвестиции.

Фото: администрация МО "Выборгский район"