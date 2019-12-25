Выборгский район привлекает инвестиции

В Высоцком поселении разрабатывается проект портового зернового терминала, на территории Селезневского поселения реализуется проект по производству сжиженного газа.

17 декабря глава районной администрации Ильдар Гилязов обсудил с руководством областного комитета перспективные направления инвестиционной деятельности, осуществляемой на территории Выборгского района. В совещании также приняли участие представители профильных подразделений районной администрации. В частности, разговор шел о крупных инвестиционных проектах.

Так, в Высоцком городском поселении ООО "Технотранс" занимается реализацией проекта портового зернового терминала. Уже закончена разработка проектной документации участка, определенного для размещения объекта. Планируется создание 240 рабочих мест. Инициатива поддержана Правительством РФ и Правительством Ленинградской области.

Порт "Высоцк" намерен расширять свою деятельность. В планах - строительство крытых складов под хранение и отгрузку разноименных грузов.

На территории Селезневского сельского поселения реализуется проект комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе компрессорной станции "Портовая". Она является самой мощной компрессорной станцией в мире, откуда газ поступает в магистральный газопровод "Северный поток".

В ходе совещания участники договорились выработать совместные решения, которые позволят повысить инвестиционную привлекательность Выборгского района для дальнейшего развития территории муниципального образования.

Ранее мы сообщили о том, что глава Селезневского поселения рассказал об итогах работы за год.

Фото: администрация МО "Выборгский район"