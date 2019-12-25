Глава Селезневского поселения рассказал об итогах работы за год

Сергей Рыбников отметил, что активное благоустройство поселения продолжится.

В конце уходящего года главы администраций поселений Выборгского района рассказывают о событиях муниципальной жизни с позиции достигнутых результатов.

Как сообщила пресс-служба районной администрации, в поселке Селезнево в рамках реализации муниципальной программы по развитию автомобильных дорог произведен ремонт участка автодороги по ул. Центральной (от дома №1 до амбулатории). Также отремонтирована часть тротуара и обустроена парковочная площадка. Установка бортового камня разграничила проезжую часть от газона и несанкционированных парковочных мест у амбулатории.Также в поселке отремонтировали проезды по Свекловичному переулку, 11 и к дворовой территории многоквартирного дома №12.

По программе "Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО "Селезневское сельское поселение" в этом году завершилось переселение жителей из аварийного многоквартирного дома в поселке Лужайка по ул. Вокзальной, 2. Гражданам были предоставлены равноценные по площади жилые помещения, приобретенные на вторичном рынке.

В год 75-летия Великой Победы на воинских захоронениях в поселке Подборовье и на острове Клёст были открыты новые мемориалы.

Как отметил глава Селезневского сельского поселения Сергей Рыбников, продолжается благоустройство поселения. Так, в рамках реализации областного закона о старостах в поселке Кондратьево у дома №6 обустроена детская игровая площадка, а в поселке Большое поле появилась спортивная площадка. Оба объекта были включены в муниципальную программу по результатам рассмотрения инициативных предложений, поступивших от общественных советов населенных пунктов.

Ранее мы сообщили о том, что выборгские дороги начали посыпать антигололедными средствами.

Фото: администрация МО "Выборгский район"