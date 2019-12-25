Выборгские дороги начали посыпать антигололедными средствами

Обработку проводят до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование наката.

С наступлением зимнего периода дороги и тротуары в Выборге начали обрабатывать противогололедными материалами, разрешенными нормативными актами Российской Федерации. Обработку проводят до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование наката.

Как отмечает дорожный комитет администрации Выборгского района, по муниципальному контракту на содержание дорог от 2018 года, антигололедные материалы применяются в соответствии с нормами, установленными в стране.

В Выборге также есть участи дорог федерального значения (Ленинградское шоссе - от въезда в город до ул. Приморской, ул. Шестакова и ул. Островная). Они находятся на балансе ФКУ Упрдор "Северо-Запад". Требования к условиям содержания данных дорог выше, применение антигололедных материалов на них в 3-4 раза больше.

Для отсыпки региональных дорог в 2020 году выбран способ применения соли. Областным комитетом дорожного хозяйства были даны разъяснения о том, что солевые установки ставятся для работы на зимних дорогах Выборгского, Кировского, Кингисеппского и Ломоносовского районов; по заказу ГКУ "Ленавтодор". Такой метод обеспечивает быстрый эффект, поскольку из-за вязкой консистенции реагент равномерно распределяется, улучшает сцепление шин с дорожным покрытием и повышает безопасность дорожного движения. Влажная соль быстро растворяет выпавший снег, не давая ему покрыться ледяной коркой.

Ранее мы сообщили о том, что выборжанам напомнили о запрете выхода на лед.

Фото: администрация МО "Выборгский район"