Выборжанам напомнили о запрете выхода на лед

Глава районной администрации призвал жителей соблюдать элементарные правила безопасности.

Глава районной администрации Ильдар Гилязов подписал Постановление от 08.12.2020 № 4553 "О введении запрета выхода граждан на ледовое покрытие водных объектов на территории МО "Город Выборг" Выборгского района в зимне-весенний период 2020-2021 годов.

Согласно действующему законодательству, решения о запрете выхода на лед также приняты администрациями муниципальных образований Выборгского района, на территории которых расположены водоемы.

В целях контроля за соблюдением требований сотрудниками органов местного самоуправления запланированы совместные рейды с представителями ГИМС МЧС России. В местах возможного выхода людей на лед установлены таблички с надписями: "Выход на лед запрещен. Опасно для жизни".

Администрация Выборгского района призывает жителей и гостей Выборга, а также всех городских и сельских поселений муниципального образования не выходить на замерзающую поверхность водоемов.

Следует помнить, что продолжительность ледостава на водных объектах разная. Как правило, поверхность замерзает неравномерно, по частям: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине. Чрезвычайно опасным и ненадежным является лед под снегом. Кроме того, опасность представляют собой полыньи, проруби, трещины, лунки, покрытые тонким слоем льда, который легко проламывается.

Ранее мы сообщили о том, что в Выборге продолжают убирать несанкционированные свалки.

Фото: газета "Выборг"