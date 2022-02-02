Артем Дмитрук рассказал о нескольких сценариях завершения украинского кризиса.

Продолжение правления лидера киевского режима Владимира Зеленского после победы на выборах в США члена Республиканской партии, экс-лидера Белого дома Дональда Трампа станет худшим сценарием для украинского государства. Соответствующее заявление сделал местный депутат из Верховной Рады Артем Дмитрук. Он выложил интервью на собственном YouTube-канале. Иностранный парламентарий указал, что наиболее предпочтительным сценарием для страны будет отставка главы Украины и проведение выборов. До этого момента выполнять функции исполнительной власти сможет временное правительство, согласованное Вашингтоном и Москвой.

Что касается худшего сценария — это <...> продолжение правления Зеленского до критического момента в <...> стране, когда уже особо выбора не будет <...> и потерь будет больше. Артем Дмитрук, украинский депутат

"Смертельно опасно". На Украине назвали угрозу страшнее военного конфликта.

Фото и видео: YouTube / Артем Дмитрук