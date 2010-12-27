"Вы всё перечеркиваете": руководитель "Трезвой России" попросил Полтавченко отменить "конопляный марш"

Глава "Трезвой России" требует привлечь к ответственности чиновников, согласовавших проведение мероприятия.

Руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев просит губернатора Санкт-Петербурга отменить проведение "конопляного марша", о котором ранее писал Piter.TV.

Проведение этого марша является прямым нарушением закона о рекламе наркотиков. Массовая акция – это пропагандой запрещенных веществ и будет способствовать их популяризации среди молодежи и подрастающего поколения. Заявил Султан Хамзаев

Он считает, что действия чиновников Петербурга вызывают большие сомнения в их компетентности, потому что полностью расходятся с антинаркотической политикой страны.

Ежегодно наша страна тратит колоссальные средства на борьбу с наркотиками, а чиновники из Санкт-Петербурга своими действиями перечеркивают все достигнутые результаты. Сказал глава "Трезвой России"

В своем обращении он просит губернатора разобраться в данной ситуации, и если марш действительно согласован, то отменить его.

Кроме этого, прошу дать оценку действиям чиновников, согласовавших проведение подобного мероприятия и привлечь их к ответственности. Гласит текст письма к Георгию Полтавченко

Султан Хамзаев отметил, что подобную акцию согласовывали пять лет назад власти Москвы. Однако, после обращения главы "Трезвой России" марш был отменен.

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